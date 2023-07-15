Cumartesi Anneleri/İnsanları ve gazeteciler darbedilerek gözaltına alındı!

Galatasaray Meydanı'na 955. Hafta buluşması için çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları ve gazetecilere polis müdahalede bulundu.

Müdahale sonrası Galatasaray Meydanı'na erişemeden, Meşrutiyet Caddesi girişinde ablukaya alınan Cumartesi Anneleri/İnsanları gözaltına alındı.

Öte yandan Gazeteci Zeynep Kuray'ın aktardığı habere göre ise, polis ablukasını protesto eden ve ablukayı aşarak meydana koşan İHD LGBTİ+Komisyonu'ndan Cünyet Yılmaz, işkenceyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, Galatasaray Meydanı'na varamadan polis ablukası altına alındı. Bu keyfi uygulamayı protesto etmek için ablukayı aşarak meydana koşan İHD LGBTİ+Komisyonu'ndan Cünyet Yılmaz, işkenceyle gözaltına alındı.#CumartesiAnneleri955Hafta pic.twitter.com/kF4naPXmnS — Zeynep Kuray (@zeynokuray) July 15, 2023

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

- Hanife Yıldız,

- İrfan Bilgin,

- Mikail Kırbayır,

- Besna Tosun,

- Ali Tosun,

- Hasan Karakoç,

- Gülseren Yoleri,

- İsmail Yücel,

- Davut Arslan,

- Cihan Kaplan,

- Cüneyt Yılmaz,

- Maside Ocak,

- Leman Yurtsever,

- Hatice Onaran,

- Dilan Şimşek.

GAZETECİ DİLAN ŞİMŞEK GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan PİRHA muhabiri Dilan Şimşek, darbedilerek ve kelepçelenerek gözaltı aracına götürüldü.

AYM, HAK İHLALİ KARARI VERMİŞTİ

Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı.

Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirdi.

Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.

İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ KARARI

Ayrıca AYM, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısına ilişkin bir hak ihlali kararı daha verdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri'nin başvurusunda yüksek mahkeme toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise 'açıkça dayanaktan yoksun olması' nedeniyle kabul edilemez buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem