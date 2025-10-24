Hasret'in Katilinden Kan Donduran İtiraf! 'Boğup, Kuyuya Attım'

Zonguldak'ta ailesi tarafından kayıp olarak aranırken su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun katil zanlısı cinayeti kan donduran sözlerle itiraf etti. Cezaevi firarisi Deniz Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalına 19 Ekim günü hayvan otlatmaya giden köylüler, su kuyusunda bir ceset bulup ihbarda bulundu. 12 Ekim’den beri haber alınamayan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu’nun ailesi, morgda cesedi teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KATİL CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, cinayet şüphelisinin 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında hüküm giyen, 2016'da tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmeyen 41 yaşındaki Deniz Boyacı olduğunu tespit etti.

Hasret'in cansız bedeninin bulunduğu kuyu

Boyacı’yı yakalama çalışması sürerken, yakınlarının da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 22 Ekim’de, Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Deniz Boyacı’nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Delilleri karartma’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı gün Deniz Boyacı da Aydın’da yakalanıp Zonguldak’a getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Dün, Deniz Boyacı'ya su kuyusunun olduğu noktada keşif yaptırıldı. İfadesinde, suçunu itiraf eden Boyacı, "Aramızda tartışma çıktı. Boğdum, sonra kuyuya attım" dedi. Boyacı, bugün, sabaha karşı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Akkuzu'nun cenazesi, ailesine teslim edildi. Hasret'in babası Şenal Akkuzu'nun güçlükle ayakta durabildiği görülürken, yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasret Akkuzu, dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA

Kadın cinayetleri Zonguldak
