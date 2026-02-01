Hasan Can Kaya'dan Gözaltı Sonrası Net Mesaj

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya, adli tıp testlerinin negatif çıkacağına emin olduğunu vurguladı.

Hasan Can Kaya'dan Gözaltı Sonrası Net Mesaj
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya, kamuoyuna açıklamada bulundu. Kaya, adli tıp testlerinin negatif çıkacağını ve suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Kaya X hesabından paylaştığı açıklamada, "Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamların parçası olmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi ortaya koyacağına eminim" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını da vurgulayan Kaya, sürecin hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Hasan Can Kaya
