Hasan Can Kaya'dan Gözaltı Sonrası Net Mesaj

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya, kamuoyuna açıklamada bulundu. Kaya, adli tıp testlerinin negatif çıkacağını ve suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.

Kaya X hesabından paylaştığı açıklamada, "Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamların parçası olmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi ortaya koyacağına eminim" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını da vurgulayan Kaya, sürecin hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde sürdüğünü belirtti.

Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim.

Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma… — Hasan Can Kaya (@kayahasancan) February 1, 2026

