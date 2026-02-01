Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Flaş Gelişme: Hasan Can Kaya ve Reynmen Dahil...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen’in de bulunduğu 11 kişi, serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (REYNMEN), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimler şöyle:
1- Hasan Can Kaya
2- Yusuf Aktaş ( Reymnen )
3- Emirhan Çakal ( Çakal )
4- Mazlum Aktürk
5- Mert Eren Bülbül
6- Sıla Dündar
7- Döndü Şahin
8- Burak Güngör
9- Ahmet Can Dündar
10- Berkcan Güven
11- Fırat Yayla
Kaynak: AA
