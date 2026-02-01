Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Flaş Gelişme: Hasan Can Kaya ve Reynmen Dahil...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (REYNMEN), Emirhan Çakal gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi, jandarma komutanlığında verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimler şöyle:

1- Hasan Can Kaya

2- Yusuf Aktaş ( Reymnen )

3- Emirhan Çakal ( Çakal )

4- Mazlum Aktürk

5- Mert Eren Bülbül

6- Sıla Dündar

7- Döndü Şahin

8- Burak Güngör

9- Ahmet Can Dündar

10- Berkcan Güven

11- Fırat Yayla

Kaynak: AA