Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkınca Kadrodan Çıkarılmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Belli Oldu

Ünlülere yönelik soruşturmada uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen oyuncu Doğukan Güngör, rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Kızılcık Şerbeti'nde "Fatih" karakterini canladıran Güngör'ün yerine geçecek isim belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör, yapılan kan ve saç testlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine oyuncu, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

'HATA YAPTIM, PİŞMANIM' AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Güngör, yapım yönetiminin kararıyla diziden ayrıldığını doğruladı. Hata yaptığını kabul eden oyuncu, pişman olduğunu, temiz bir hayat için yeniden başlangıç yaptığını ve bu yönde söz verdiğini kamuoyuyla paylaştı.

YENİ FATİH BELLİ OLDU

Güngör’ün ayrılığının ardından “Fatih Ünal” karakteri için arayışa giren yapım ekibi, geçen haftadan bu yana süren görüşmeler sonucunda Emre Dinler ile anlaşmaya vardı.

EMRE DİNLER KIZILCIK ŞERBETİ’NDE

Son olarak “Zembilli” dizisinde başrol oynayan Emre Dinler’in, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümlerinde Fatih Ünal karakteriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya dünyaya gelen 31 yaşındaki Emre Dinler, 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Modellik kariyerinin ardından 2018 yılında oyunculuğa adım atan Dinler; “Zembilli”, “Kuruluş Osman”, “Al Sancak”, “Sol Yanım” ve “Yasak Elma” gibi yapımlarda rol aldı.

