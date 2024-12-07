Harekat Alanından Paylaşıldı! MSB'den Tank ve Topçu Birlikleri Videosu

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu ve tank birliklerinin harekat alanlarından videosunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü

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Harekat Alanından Paylaşıldı! MSB'den Tank ve Topçu Birlikleri Videosu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Vur, topun dağları dövsün, yer gök inlesin. Sen ki bu şanlı milletin askerisin, bütün cihan seni dinlesin. Yurt içi ve sınır ötesinde gece gündüz demeden terör ve teröristle mücadelesini fedakarca sürdüren tüm kahramanlarımıza selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tank ve topçu birliklerinin harekat alanlarından görüntüleri yer aldı. Video sosyal medyada kısa zamanda büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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