Cumhurbaşkanı'ndan Esad'a Tepki! 'Uzattığımız Elin Kıymetini Bilemedi'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti'nin temelinde kardeşlik, muhabbet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize sahip çıktığınız, bizimle omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.

Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik.

6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevladan rahmet diliyorum.

Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur.Buradan şehitler çıkar, buradan gaziler çıkar, buradan yiğitler çıkar, buradan kahramanlar çıkar, buradan yurdunu seven, vatanperver kardeşlerimiz çıkar.

Bu milletin başını yere eğdirmediniz. Tarih Antepli kardeşlerimizin misafirperverliğini yazacaktır. Tarih tüm aksi propagandaya rağmen bu insanlık sınavını nasıl verdiğimizi yazacaktır.

SURİYE AÇIKLAMASI

Perşembe günkü MGK'da Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşına dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır.

Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz.

Suriyeli kardeşlerimiz gerçekten çok zor günler geçirdi. 12 milyona yakın Suriyeli doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Başka ülkelere göçmek isterken yollarda can verdi. Aylan bebeğin fotoğrafını nasıl unutabiliriz.

Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Nice asırlar boyunca birlik ve dirlik için olmaya devam edeceğiz.

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir.

'UZATTTIĞIMIZ ELİN KIYMETİNİ BİLEMEDİ'

Türkiye olarak milli çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Kan dökerek can alarak, sivillerin üzerine bomba yağdırarak hiçbir yere varılmayacağını son 13 senedir yaşananlar göstermelidir. Suriye toprakları savaşa doymuştur. Kana ve gözyaşına duymuştur.

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Hiç kimsenin dışlanmadığı, zulme uğramadığı, farklı kimliklerin yan yana huzur içinde yaşadıkları bir Suriye görmek istiyoruz.

ÖZEL'E SURİYE TEPKİSİ

Sayın Özel'e tavsiyem şudur, siz Şam rejiminin değil Türkiye'nin ana muhalafet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız gerekir. Haleplilerin ay yıldızlı bayrağımıza muhabbet duyması, CHP'yi ne için rahatsız ediyor.