Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarmadan Kaçamadı

Yalova'da hırsızlık suçundan aranan A.G., jandarmanın titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarmadan Kaçamadı

Yalova'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik güçleri uzun süredir aranan 37 yaşındaki A.G.'nin, merkez ilçe İsmetpaşa Mahallesi'nde saklandığı istihbaratına ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla, A.G. kıskıvrak gözaltına alındı.

Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarmadan Kaçamadı - Resim : 1

Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Yalova jandarması, firari hükümlülere yönelik kararlı mücadelesini sürdürürken, benzer suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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