Hapis Cezasıyla Aranan Şahıslara Eş Zamanlı Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı

Mersin'de polisi yaralamadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan tehdit suçlarına kadar birçok olaya karışan ve hapis cezasıyla aranan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheli yakalandı.

Hapis Cezasıyla Aranan Şahıslara Eş Zamanlı Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.

78 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin çalışmasında şahısların adresleri bulundukları yerler tek tek belirlendi. Belirlenen kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

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