Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu! 4 Gözaltı Var

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezindeki bir mekana operasyon düzenledi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda 70 bin adet boş makaron ve 75 kilogram tütün ele geçirdi. Operasyon kapsamında H.C., H.İ.V., M.B. ve N.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA