Hac Dağı'nda Alevler Yükseldi! Havai Fişek Yangına Neden Oldu

Tokat'ta atılan havai fişek düştüğü otluk alanda yangına sebep oldu. Alevler evlere sıçramadan söndürülürken, vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı.

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Hac Dağı'nda Alevler Yükseldi! Havai Fişek Yangına Neden Oldu

Tokat'ta Hac Dağı'nda saat 23.30 sıralarında otluk alanda yangın başladı.

ALEVLER ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜLDÜ

İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

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Kaynak: İHA

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