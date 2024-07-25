İstanbul'da Cemevinde Yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

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Cennet Mahallesi Cemevi çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.

Kaynak: DHA

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