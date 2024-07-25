Balıkesir'de Orman Yangını: Korkutan Alevler Kontrol Altında
Yaz aylarında kavurucu sıcaklıkların artması ile birlikte neredeyse her gün çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Havran'da çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA