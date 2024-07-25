Balıkesir'de Orman Yangını: Korkutan Alevler Kontrol Altında

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükşapçı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA