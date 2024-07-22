İzmir İçin Tedirgin Eden Uyarı: Büyük Tehlike Kapıda, Küçük Bir Kıvılcım Yetiyor

Aşırı sıcaklıklar, İzmir'de ormanları tehdit ediyor. Hemen hemen her gün bir yangın haberinin geldiği İzmir'de yağışların az olması toprağın kurumasına yol açtı. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle kuruyan toprak, en küçük kıvılcımda alevlere teslim oluyor.

Son Güncelleme:
İzmir İçin Tedirgin Eden Uyarı: Büyük Tehlike Kapıda, Küçük Bir Kıvılcım Yetiyor

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in özellikle bu yıl az yağış aldığını belirten Yaşar, "Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.

'HEMEN HEMEN HER GÜN YANIYOR'

Yaşar, "Hemen hemen her gün Buca'dan Bergama'ya kadar her yer yanıyor. Bunun ana nedeni, İzmir'in haziran ayında Türkiye'de en az yağış alan il olması. İzmir'e haziran ayında 0,4 milimetre yağmur yağdı, hiç yağmadı. Mayısta da yağış almadık. Aydın da mayısta en düşük yağışı aldı. Bu nedenle toprak nemlenemedi, sıcaklık da ortalamanın yaklaşık 4 derece üstünde olunca en küçük bir kıvılcımda, en küçük bir alevde, her yer çıraya dönüyor" dedi.

İzmir İçin Tedirgin Eden Uyarı: Büyük Tehlike Kapıda, Küçük Bir Kıvılcım Yetiyor - Resim : 1

'ÇOK CİDDİ ALAN KAYBETTİK'

İzmir'de geçen sene temmuzda 43,2 derece ile hava sıcaklığı rekoru, 32,7 ile deniz suyu sıcaklığı rekoru kırıldığı ancak bu yılki kadar yangınların çıkmadığını dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "İzmir'de rekorlar kırıldı ama böyle yangın olmadı. Çünkü mayıs 0,7 ve haziran 0,4 derece serin ve yağışlı geçti. Geçen sene ortalamanın 2 katı yağmur yağdı. Temmuz çok sıcaktı, rekorlar kırıldı ama orman yangınları bu kadar etkili değildi. Bu sene mayıs ve hazirandaki aşırı kuraklığın bedelini, insanların hatası nedeniyle çok acı ödüyoruz. Çok ciddi alan kaybettik" diye konuştu.

'YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'

"Yangınların nedeni, insanlar; bunun doğayla ilgisi yok" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yangınların yüzde 90'ı insanlar tarafından çıkıyor. Anız yakma, mangal yapma yüzünden çıkıyor. Yangınların ana nedeni, biziz. Bu kadar çok hızlı artmasının nedeni ise çok aşırı sıcak nedeniyle toprağın çok kurak olması. Çıra gibi; bir yerden tutuştuğu zaman önünü alamıyorsunuz. Temmuz ayı, en rüzgarlı aydır. Yangınları temmuz ayındaki aşırı rüzgarlar da arttırıyor" diye konuştu.

Yangının Adresi Yine İzmir!Yangının Adresi Yine İzmir!Yurttan Haberler

İzmir, Manisa, Bursa'dan Sonra Kütahya da Alevlere Teslimİzmir, Manisa, Bursa'dan Sonra Kütahya da Alevlere TeslimGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir Orman yangınları
Son Güncelleme:
Kuzenini Öldürdüğü Kanlı Bıçakla Video Çeken Saldırgan Tutuklandı Kuzenini Öldürdüğü Kanlı Bıçakla Video Çeken Saldırgan Tutuklandı
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
AKP'nin Kendisini Dolandırdığını Öne Süren Vatandaştan Dikkat Çeken Pankart 'AKP Beni Dolandırdı' Diyen Vatandaştan Dikkat Çeken Pankart
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?