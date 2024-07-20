Yangının Adresi Yine İzmir!

İzmir'in Buca ilçesinde, Zafer Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çok sayıda uçak ve helikopter ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Yangının Adresi Yine İzmir!

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde de Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 24 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri için tahliye karar çıkmıştı.

Kaynak: AA

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