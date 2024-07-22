AKP'nin Kendisini Dolandırdığını Öne Süren Vatandaştan Dikkat Çeken Pankart

Afyonkarahisar'da bir reklam firması sahibi, 31 Mart seçim döneminde yaptığı çalışmaların bedeli olan parayı AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan alamadığını öne sürdü.

“Afyon Ak Parti Beni Batırdı” yazılı bir pankart hazırlatan şahıs, tüm şehri dolaştı.

Şahsın, AKP'den 1.8 milyon lira alacağı olduğu o nedenle böyle bir yola başvurduğu öğrenildi. Pankart olayından sonra partinin borcunu ödediği iddia edildi.