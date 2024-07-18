İzmir, Manisa, Bursa'dan Sonra Kütahya da Alevlere Teslim

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.

İZMİR'DE DE BİR YANGIN DAHA

Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor. Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

UÇAK SEFERLERİ AKSADI

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor. Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

MSB: 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Gaziemir'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 ve 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

BURSA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KÜTAHYA'DA ALEVLERE TESLİM

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gümele ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu çamlık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Kaynak: İHA