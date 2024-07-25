AKP'den 'Belediyelere Haciz' Çıkışı: Artık İcra Yoluyla Takip Edersiniz

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV canlı yayınında yoğun siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye "Belediyeleriniz borçlarını ödesin, bakanlık tahsilata geliyor" çıkışını yorumlarken, en düşük emekli maaşıyla ilgili soruları da yanıtladı.

'İCRA YOLUYLA TAKİP EDEBİLİRLER'

Elitaş, Erdoğan'ın "belediye borçlarına tahsilat" açıklaması hakkında şunları söyledi:

Borcun rakamıyla ilgili en son SGK'dan aldığımız 100 milyar lira civarında yakın bir borç olduğunu biliyoruz. 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık. 5 yıllık süre verdik. Belediyelere de 10 yıllık süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmıyorlarsa yaptıkları işlerde yanlışlık var. Belediyelerin gelirleri emlak vergisi toplayan belediyelerdir. Eskiden büyükşehir belediyesi toplayıp ilçe belediyelerine veriyordu. İlçe belediyeleri emlak vergilerini kendileri topluyor.

Belediyeler kaynaklarını doğru harcarsa borçlanma artmaz. Önemli bir durum. Şu andaki tahsil yolu haciz. İcra yoluyla takip edebilirler.

'DARBE DEĞİL TAHSİLAT'

Özgür Bey mevzuatları pek bilmediği için söylediği konularda çelişkiler var. Bu bir darbe değil aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar var olan bir şey, ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır. Nitekim tüm belediyelerle yeniden yapılandırma kamu alacaklarının vergi barışı diye ifade ettiğimiz süreçte biz esnafların odalara olan borcunu da yapılandırdık. Bütün borçları yapılandırdık.

Belediyelerin gelirleriyle ilgili düzenleme yapılabilir. Emanet edilen para ödenmezse tahsil yoluna gidilir."

'EMEKLİ MAAŞINDA FARKIN NE ZAMAN YATACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL'

Elitaş, en düşük emekli maaşında farkın ne zaman yatacağıyla ilgili ise "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" dedi.