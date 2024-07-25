Bahçeli Parmak Sallayarak Hedef Göstermişti: 154'lüklerin Tepkisi Ne Olacak?

Kara kaplı defterde kendine yer bulan 154’lükler, ne düşünüyor?

Ankara’da sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş cinayetini konu alan davada, Yargıtay 3. Dairesi’ndeki Can Atalay kararlarında ve Polis Özel Harekât Daire Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesi olayında, MHP’nin, devlet içindeki yapılanması bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Parti devletine andıran bu durumu eleştiren gazeteci, siyasetçi ve akademisyen kimi tanınır 154 kişi, MHP tarafından hedef gösterilmişti. MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında kara kaplı defteri açarak bu 154 kişi hakkında konuşmuştu. Bahçeli, şunları söylemişti:

"Bazı çevreler, 2024 yılı içinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl ve kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikli olacaktır."

Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki köşesinde, 154’lüklerden bazılarının listeye olan tepkilerini yer verdi.

İşte o kişilerden bazıları ve yorumları:

Ümit Özdağ: Kaale almıyorum. Önemsemiyorum. Kendi ülkü ocakları başkanını tetikçilere öldürten bir zihniyet benim için ancak mücadele edilecek bir zihniyettir. Mücadeleme devam edeceğim.

Ali Babacan: KRT'de de söyledim. Bahçeli’nin bir ayağı siyasetin içerisinde öbür ayağı çetenin mafyanın içerisinde. Böyle siyaset yapılmaz. Devlet gücünü yanlış şekilde kullanan ve maddi menfaat sağlayan bir yapı oluştu. AK Parti camiası kiminle ortaklık yaptığının farkında mı bilmiyorum. Kuruluştaki değerlere bakıyorum bugün kimlerle yan yana olmak zorunda kaldığına bakıyorum, üzülüyorum. Bu kadar suçun AK Parti ile yan yana anılmasındaki rahatsızlığı görüyorum.

‘SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ’

Uğur Poyraz: Bu dilekçe mahkemeye sunulduğunda oradaydım. Mahkeme dilekçeyi reddetti. Böyle bir dilekçe her şeyden önce bir cüret. Hukuk bilmezlik, siyasi ahlak yoksunluğu, kabadayılık… Dilekçenin içeriği de hukuki değil. Alınganlık üzerine kurulmuş bir metin. Kimse MHP’yi kendi kendine telaffuz etmedi. Bizzat ortadaki yargılamada sanıkların kendisi MHP’li irtibat ve iltisaklı. Bu soruşturmayı ve kovuşturmayı, kolluk ve yargı yaptı. Ayrıca hangi yetkiyle bu listeyi yapıyorsunuz. "Hukuk içinde" deseler de yaptıkları açık bir hedef gösterme. Ben öncelikle devletin ne yapacağını merak ediyorum. Mahkemenin reddederek yok hükmünde saydığı bu dilekçe için görev önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda. Devlet aklının ve ahlakının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Buna da makul bir süre tanıyoruz. Eğer bu akıl ve ahlak ortaya çıkmazsa biz hakkımızı kullanırız. Ben ve genel başkanım süreci bu şekilde takip ediyoruz.

Murat Bakan: Ben tehditlerle çok karşılaşıyorum. Tetikçiler cesaretlenmesin diye peşini de bırakmıyorum. Avukatlarımla da bu dilekçe konusunu görüştüm. Ancak şimdilik bekleyip, sakince değerlendirmeye karar verdim.

Ruşen Gültekin: Olabildiği ölçüde çabuk bir tavır almak gerekiyor. Biliyoruz ki yargı ellerinde, kontrol altında. Ancak biz yine de hukukumuzu savunmalıyız. Bizi süründürmelerine izin vermemeliyiz. Yapılan bütün hakaretler için MHP’ye bir tazminat davası açmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu dilekçe mahkemeye verilmiş. Hukuka uygun bulunmamış. Tabiri caizse şov yapılmış. Ortada belirgin bir şekilde fişleme, afişe etme, hakaret var. Hep birlikte tazminat davası açmanın en doğrusu olduğunu düşünüyorum.

'DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİM'

Orhan Uğuroğlu: Eğer Ayşe Ateş’i ve kızlarını, Adalet Bakanı’nı da çağırarak adalet sözü veren Recep Tayyip Erdoğan suçluysa ben de suçluyum. Aslında Bahçeli’nin hedefindeki ismin Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Bu dilekçe görünürde 154 kişi ama Erdoğan’ı da eklerseniz 155 kişi. Çünkü hepimiz Sinan Ateş için adalet istedik. Avukatımla konuştum. Bizi hedef gösteren bu dilekçeyi hazırlayanlarla ilgili haklarımızı arayacağız. Daha önce MHP’lilerin saldırısına uğradığım davanın Sinan Ateş davasıyla birleştirilmesini isteyeceğim. Sonuçta aynı organizasyonun siyasi saldırıları söz konusu. Ayrıca koruma talep edeceğim.

'154’LÜKLER OLARAK ORTAK BİR BİLDİRİ HAZIRLANMASI MANTIKLI OLUR'

Türker Ertürk: Daha önce de Devlet Bahçeli’nin koruması tarafından ölümle tehdit edildim. Yargıya Bahçeli’yle fotoğrafını bile sundum. Ama yargı tehdit edeni bulamadı! Bu partinin artık hukuka bağlı bir siyasi parti özelliğini kaybettiğini düşünüyorum. Bu nedenle Yargıtay Başsavcılığı’na gerekenin yapılması için başvurmayı düşündüm. Ancak bu mümkün mü emin olamadım. Tehdit edildiğim için dava açmayı düşünüyorum. Ayrıca 154’lükler olarak ortak bir bildiri hazırlanması mantıklı olur. Bu girişim de birinci sıradaki ana muhalefet liderine yakışır.

'BİZ KORKMAYIZ, HİÇBİR ZAMAN DA LİSTELER HAZIRLAMAYIZ'

Ufuk Söylemez: Devlet Bey ile beraber aynı Meclis’te görev yaptım. Demokrasiye saygılı ve nazik bir insan olarak bilirdim. Ancak artık kendisini tanımakta zorlanıyorum. Böyle bir utanç listesi hazırlaması hakkında ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Ben Jandarma gazisi bir babanın oğluyum. Merkezdeyim ve Atatürk milliyetçisiyim. Milliyetçiliği Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ne demişim diye bakıyorum. Sinan Ateş cinayetinin üstünün kapatılmamasını, siyasetin üstünü örtmemesi gerektiğini söylemişim. MHP dahil kimseye toptan bir ithamda bulunmamışım. Ayrıca MHP de eleştirilebilir. Biz Devlet Bey ile birbirimizi zamanında çok eleştirdik. Madem öyle anayasaya "MHP eleştirilemez" maddesi koysunlar, tam olsun. Merak ettiğim, bu listeyi hazırlayıp, zamanı gelince gerekenin yapılacağını söylemek ne demek. Neyi beklediklerini çok merak ediyorum. Bu listeyle bizi korkutmak istiyorlar. Biz korkmayız, hiçbir zaman da listeler hazırlamayız. Henüz bir girişimde bulunmadım. Ancak bir girişim gerçekleşirse orada olmaya hazırım.

'KORUMA TALEPLERİM REDDEDİLDİ'

Afşin Hatipoğlu: Hukuki bir girişim düşündüm. Ama henüz bir karar vermedim. Bu konuda bir girişim olursa ben de katılırım. Daha önce saldırıya uğradığım halde koruma taleplerim bile reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem