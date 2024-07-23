Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!

MHP lideri Devlet Bahçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Türkiye'nin bölünmesi hususunda kapalı devre iş birliği halinde olan CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bugünlerde CHP Genel Başkanı'nın 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır." diye konuştu.

Konuşmasının sonlandırırken MHP'nin avukatlarının Sinan Ateş davası kapsamında mahkemeye sunduğu dilekçede hedef gösterilen, aralarında avukatlar gazeteciler ve siyasetçilerin de bulunduğu 154 kişilik listeyi hatırlatan Bahçeli, elindeki kara kaplı dosyayı basın mensuplarına gösterdi. Bahçeli, "Bazı çevreler, 2024 yılı içinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl ve kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir.

Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. ABD tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, kahraman TSK'nın mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır. Sürekli operasyon stratejisi başarıya ulaşacak, terörün kökü kazınacaktır. Buna rağmen Mersin'de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkıyası ile Diyarbakır'ın sözde Kürdistan olduğunu öne süren hainler bunun sonuçlarına inşallah katlanacaklardır.

Türkiye'nin bölünmesi hususunda kapalı devre iş birliği halinde olan CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bugünlerde CHP Genel Başkanı'nın 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır. DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır. Karamsar tablolar çizenler kötümser telkinlerle vakit geçirenler gerçek manada Türkiye’nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP genel başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Halbuki Türkiye ekonomisi güven verici hamlelerle istikrarlı bir yükseklik kulvarındadır.

"İSTİSMAR EDİLEN EMEKLİLERİMİZ HAK ETTİĞİ İNSANİ SEVİYEYE ULAŞACAK"

Uluslararası kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi, ayrıca sevindirici bir gelişmedir. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte artan uluslararası rezervler ekonomik dengelenmeyi tetiklemektedir. Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir. Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek, özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal, ekonomik ve insani seviyeye ulaşacaklardır.

"KULİSLERİN PARTİSİ CHP"

CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Üstelik parti içi gerilim ve hesaplaşmalar CHP yönetimini sürekli zora sokmakta, gündemi değiştirme hevesi de kursaklarına kalmaktadır. Krizlerin, kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi CHP'dir.

Rotasını kaybeden CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir. CHP genel başkanının Kıbrıs sorununun çözümünü vatan toprağından pay vermekle mümkün olacağını söyleyen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etmesi akıl tutulmasıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların medeniyetler ve milletlerarası süre gelen milli mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs’tır. Egemenlik haklarını yok sayan hatta imhası için fırsat kollayan karanlık çevrelerin tuzakları ve tacizleri hiç bitmemiştir. Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ve istilacı ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurması ne kadar muhtemel olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.

KIBRIS MESAJLARI

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, Türk milletinin tarih ve şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır. Kıbrıs, muhterem ceddimizin göz nurudur. 50 yıl önceden adadan yükselen çığlıklara, kardeşin kardeşe çağrılarına seyirci kalamazdık. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti garantörlük hakları temelinde 20 Temmuz 1974 sabahı Ayşe'yi tatile, kahraman TSK'yı da Kıbrıs'a göndermiştir. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türk'ünün gözyaşları silinmiştir, ağıtları dindirilmiştir.

Geçen günlerde Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı'nın 50. yıl kutlamalarını karalamak için 'Kıbrıslı Türklerin utanç şenlikleri' iftirası atması, TSK'nın varlığından rahatsızlığını telaffuz etmesi kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlık olarak değerlendirilmelidir. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemenlik eşitliği mutlaka teyit edilmelidir.

Anavatan Türkiye, Kıbrıs'ı her şart altında bağrına basmaya, acıda da sevinçte de bir olmaya, ortak bir gelecek ülküsü etrafında tek nefes olmaya yine hazırdır ve kararlıdır. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükselişi demektir.

Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları, Rum yönetiminin Yunanistan'a dayanışma içinde deniz üssü kurma girişimleri istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan ve Gazze katliamına destek vermekten başka bir anlam taşımayacaktır. Umudum bu skandaldan geri dönülmesidir.

KATLİAM YASASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sokak köpeklerine yönelik yasal düzenlemeyle ilgili Bahçeli, şunları söyledi:

Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır, kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler, onlar çünkü cenabı Allah'ın bir yaratığıdır.

154 KİŞİYE BİR TEHDİT DAHA: "ONLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

Bazı çevreler, 2024 yılı içinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var, onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste, kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl ve kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem, hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bunları sık sık bahsederken bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar, iftira ediyorlar, olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkate alarak sizler cevap verdiğinizde 'bakın bizleri hedef gösteriyor' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir.

Kaynak: Gerçek Gündem