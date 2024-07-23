Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekil ve Eşine Büyük Kıyak!

Yeni vergi paketinin imzacılarından olan ve komisyonda yaptığı sunumda "Burada, bir şekilde vergiden muaf olmuş ya da alınması gereken, biraz daha sermaye ye yönelik vergiyle ilgili düzenleme" diyen AKP'li Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün kendi şirketi 3, eşinin şirketinin ise 5 yıldır verdi vermediği ortaya çıktı.

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Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekil ve Eşine Büyük Kıyak!

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, yeni vergi paketini görüşecek. Pakette en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını da içeren birtakım yeni teklifler ele alınacak.

Söz konusu vergi paketi teklifinde; asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Bu kapsamda; çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak. Yurt dışı harç fiyatı yükseltiliyor. Başkasının POS cihazını ve IBAN’ını kullananlara para cezası yanı sıra özellikle belge düzeniyle ilgili çeşitli özel usulsüzlük cezalarını artıran hükümler de torbada yer alacak.

Vergi Ödemeyenler Kanun Yapıyor! AKP'li Vekil ve Eşine Büyük Kıyak! - Resim : 1

İktidar partisi AKP’nin gündeme taşıdığı yeni vergi paketinin ilk imzalayıcılarından biri olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün kendi şirketinin 3, kocasının şirketinin ise 5 yıldır vergi vermediği ortaya çıktı.

Evrensel’den Uğur Zengin’in haberine göre, Vergi paketinin ilk imzacısı olan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün eşinin üzerine kayıtlı aile şirketi Gelişim Mühendislik 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi vermedi. Ök’ün ağabeyi ile 2014 yılında kurduğu Doğa Plastik ise 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç kurumlar vergisi ödemedi.

YENİ VERGİ TEKLİFİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ök’ün, teklifle ilgili komisyonda yaptığı sunumda ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz, burada, kazanan yani zaten kurumlar vergisi ödeyen, ödemeleri gereken ama kurumlar vergisi doğmuş fakat almış oldukları teşvikler, istisnalar vesairelerle kurumlar vergisi ödeyemeyen yani ödemez hale gelenlere diyoruz ki: ‘Evet, siz kazanıyorsunuz, en azından kazancınızın yüzde 10’unu da asgari olarak, vergi olarak verin.’ Buradaki getirmiş olduğumuz düzenleme bu. Burada, bir şekilde vergiden muaf olmuş ya da alınması gereken, biraz daha sermaye ye yönelik vergiyle ilgili düzenleme.”

2014 YILINDA KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

2018 yılından bu yana AKP’nin vekilliğini yapan Nilgün Ök, Nihat Zeybekçi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda, belediye meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı yaptı. Nilgün Ök, 2014 yılında kendi şirketini kurdu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Vergi Paketi Görüşmelerinde Gergin Anlar: Bakan Şimşek Komisyona Gelmeyince Tartışma ÇıktıVergi Paketi Görüşmelerinde Gergin Anlar: Bakan Şimşek Komisyona Gelmeyince Tartışma ÇıktıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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