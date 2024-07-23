AKP'nin Emeklilik Sistemi Düzenlemesiyle İlgili Çok Konuşulacak Kulis

Hükümetin emeklilik sistemini değiştirmek için hazırlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Mevcut sisteme göre 2036’ya kadar emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58. Yaş 2048’e kadar kademeli olarak artıyor ve 1 Ocak 2048’de kadın ve erkekler için 65’e eşitleniyor. Bu nedenle AKP’nin değişikliğinin daha çok emeklilere yönelik sosyal yardımlar konusunda olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda henüz hazırlanmış bir çalışma yok. Bunun daha çok AKP grubunda dillendirildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC dönüşü uçakta, emekli sistemi ve aylıklarıyla ilgili gazetecilerin bir sorusu üzerine “Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz” demesi, konunun ekim ayında gündeme geleceği şeklinde yorumlandı.