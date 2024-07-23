AKP'nin Emeklilik Sistemi Düzenlemesiyle İlgili Çok Konuşulacak Kulis

İktidar emeklilik sistemini değiştirme sinyali verdi, kulisler hareketlendi. Meclis koridorlarında, AKP’nin emeklilik sisteminde yapacağı iddia edilen düzenlemenin sosyal yardımlarla sınırlı olacağı konuşuluyor.

AKP'nin Emeklilik Sistemi Düzenlemesiyle İlgili Çok Konuşulacak Kulis

Hükümetin emeklilik sistemini değiştirmek için hazırlık yaptığı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Mevcut sisteme göre 2036’ya kadar emeklilik yaşı erkeklerde 60, kadınlarda 58. Yaş 2048’e kadar kademeli olarak artıyor ve 1 Ocak 2048’de kadın ve erkekler için 65’e eşitleniyor. Bu nedenle AKP’nin değişikliğinin daha çok emeklilere yönelik sosyal yardımlar konusunda olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda henüz hazırlanmış bir çalışma yok. Bunun daha çok AKP grubunda dillendirildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC dönüşü uçakta, emekli sistemi ve aylıklarıyla ilgili gazetecilerin bir sorusu üzerine “Yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz” demesi, konunun ekim ayında gündeme geleceği şeklinde yorumlandı.

Yaş Sınırı, Maaş Hesaplaması... Emeklilik Reformu Nasıl Olacak?Yaş Sınırı, Maaş Hesaplaması... Emeklilik Reformu Nasıl Olacak?Ekonomi

Etiketler
AKP Emeklilik
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Gözler 11’e Çevrildi! Devlet Bahçeli Erken Seçim mi İsteyecek? Devlet Bahçeli Erken Seçim mi İsteyecek?
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!