Vergi Paketi Görüşmelerinde Gergin Anlar: Bakan Şimşek Komisyona Gelmeyince Tartışma Çıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni vergi paketi, Bakan Mehmet Şimşek'in katılmaması nedeniyle gerginliğe neden oldu. Muhalefet milletvekilleri, paketin mimarı olan Bakan Şimşek'in komisyonda bulunması ve soruları yanıtlaması gerektiğini savunurken, AKP'li milletvekilleri Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerin katılabileceğini ifade etti.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, İç Tüzük gereği bakanları zorla komisyona getiremeyeceğini belirterek, Anayasa ve kanunlarda değişiklik olması halinde bunu uygulayabileceğini söyledi. Muhalefet milletvekilleri, Bakan Şimşek'in komisyona gelmemesini eleştirirken, AKP'liler ise toplumun geniş kesimlerinden görüş alındığını savundu.

'NEDEN BU KADAR ÖNEMSEDİĞİ TEKLİFİ BURADA ANLATMIYOR'

Vergi paketinin tümü üzerindeki görüşmelere başlamadan önce usul hakkında söz alan CHP Mlletvekili Aşkın Türeli, Bakan Şimşek’in komisyonda olması gerektiğini söyledi. Paketin siyasi sorumlusunun Şimşek olduğunu belirten Türeli, “Bakan Şimşek siyasi sorumlu olarak komisyona gelip düzenlemesini savunsun. Bu bir torba teklif değil, sadece vergi kanunları var. Tek bakanı ilglendiriyor. Bütün Türkiye’nin kalbi burada atıyor. Gelir hazine bakanı anlatır, dinler. Buraya gelen bakanlarımız oldu. Neden bakan bu kadar önemsediği, her yerde anlattığı teklifi burada anlatmıyor, sorularımızı yanıtlamıyor. Şimşek gelsin, zaten kendisinin de bundan kaçınacağını sanmıyorum” dedi.

'BURAYA GELİRSE BİZİ DİNLEME FIRSATI OLUR'

İYİ Partili Erhan Usta da Bakan Şimşek’in komisyona gelip bilgi vermesini istediğini belirterek, “Bakan Bey zaten ‘ben kimseyi takip etmiyorum bir tek cumhurbaşkanını bir de haber sitelerini takip ediyorum’ diyor. Twit attım ona da bakmıyor, demek ki bizim ne dediğimize bakmıyor. Onun için de sürekli yanlış şeyler söylüyor. Örneğin Kurumlar Vergisini yüzde 20’den yüzde 25’e çıkardık dedi, günaydın Sayın Bakan. Tam aksine siz vergiyi yüzde 33’ten yüzde 20’ye düşürdünüz, sonra da 25’e çıkardınız. Gelir Vergisini de yine önce indirip sonra çıkardınız. Bakan buraya gelirse bizi duyma, dinleme fırsatı olur” dedi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba da Bakan Şimşek’in komisyona çağrılmasını istedi. Ağbaba, Başkan Muş’a, “Eğer Sayın Şimşek Komisyon başkanı kaynaklı gelmiyorsa size destek çıkalım Sayın Muş, sizi ezdirmeyiz” dedi.

AKP’li milletvekillerinin Bakan’ın gelmesine gerek olmadığına ve toplumun geniş kesimlerinden görüş alındığını ifade etmeleri üzerine Ağbaba, “Masal okuyorsunuz. Hangi emekli derneği 2 bin 500 lira zam istediyse onu söyleyin. Bakan hangi fakir fukarayla görüştü, onu söyleyin. Sokaktan da gerçeklerden de haberiniz yok. Sokaktan haberiniz olsa emekliye 2 bin 500 lira zam teklif eder misiniz?” diye sordu.

'ZORLA GETİREMEM'

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 10 dakikalık aranın ardından görüşmeleri yeniden başlatırken, Bakan Şimşek’in komisyona çağrılması talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Muş, “Oluşan teamülde de genelde bakanlar yerine üst düzey bürokratlar katılıyor. Komisyon başkanı olarak bakanları zorla getirtmek gibi bir durum söz konusu değil. Anayasa değişir, kanun değişir, buradaki ilişki yeniden kurulur, o zaman uygularım” dedi.