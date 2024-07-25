Gayrimenkul Dolandırıcılığında Çok Sayıda Gözaltı

Kütahya'da proje gösterip, satış yapan ancak daireleri sahiplerine teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gayrimenkul şirketi sahipleri ile çalışanlarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir gayrimenkul şirketinin proje göstererek satış yaptığını ancak daireleri sahiplerine teslim etmediği yönündeki şikayet sonrası inceleme başlattı. İncelemede, firmanın daire sahipleriyle olan sözleşmelerine aykırı hareket ettiği ve temel atıp, zemin katları tamamlanan inşaatları durdurduğu belirlendi. Olayla ilgili 38 mağdur ve 5 kişinin ifadesine başvuran ekipler, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şirket sahipleri ve çalışanlarının yakalanması amacıyla 'Nitelikli dolandırıcılık' operasyonu düzenledi.

45 ADET EV SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Kütahya'da 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 3 ile 47 ayrı suçtan kaydı bulunan M.E. (32), H.E. (35), M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36), Ö.V.Ç. (42) ve E.İ.K. (24) gözaltına alınırken, 45 adet ev satış sözleşmesi, 7 adet dekont, 2 adet tabanca, 44 adet fişek, 14 adet tapu, çelik kasa, şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca 154 milyon lira hacmi bulunduğu belirlenen dolandırıcılık soruşturması kapsamında Bursa ve Yalova'daki arsa, daire ve bir araca da el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA