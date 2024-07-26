Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu!

Artvin’de sabah saatlerinde denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman’ın oğluna ait olduğu belirlendi.

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Eski AKP'li Başkanın Oğlu Denizde Ölü Bulundu!

Artvin'in Arhavi ilçesi açıklarında sabah saatlerinde eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlunun cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

DALGIÇ KIYAFETİYLE BULUNDU

Fındıklı ilçesindeki Aksu Limanı'ndan zıpkınla Karadeniz'e açılan bir kişi, sonrasında gözden kayboldu. Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek, Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin sudan çıkarttığı ceset, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın eski AKP Fındıklı İlçe Başkanı Ali Süleyman Toraman'ın oğlu Ruknettin Toraman olduğu öğrenildi.

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