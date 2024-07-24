Uzun Süredir Haber Alınamıyordu... Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'da uzun süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

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Uzun Süredir Haber Alınamıyordu... Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Kamilpaşa Mahallesi 20. Sokak'taki bir apartmanın 1. katında saat 22.30 sıralarında bir kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Huriye Çalışkan'dan (85) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin sepetli aracı ile balkondan eve girdi.

Yaşlı kadın evde hareketsiz yatar halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

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Kaynak: İHA

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