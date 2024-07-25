Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Taşırken Yakalandı

Bilecik’te şehirlerarası otobüste uyuşturucu alarmı ekipleri harekete geçirirken konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şehirlerarası otobüs ile yolculuk yapan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda otobüs durdurularak yolcu olarak bulunan şüphelinin üzerinde; 16,88 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat (Bong) ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA