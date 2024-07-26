Tavşanlı'da Makilik Alanda Yangın! Köylüler Seferber Oldu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. meydana gelen arazi yangını kontrol altına alındı. Köylülerin de yardımıyla itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Köprücek Köyü yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine belirtilen mevkiiye Tavşanlı ve Tunçbilek itfaiyeleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğün bağlı arazözler sevk edildi. Yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine su tankerleri ile yardım etti. Yangın daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
1.8 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangın sonucu 1.8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Kaynak: İHA
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