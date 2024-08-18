Hande Fırat'tan 'Neden Ekranda Yoksunuz' Sorusuna Manidar Yanıt: Onu CNN Türk Yönetimine Sorun

CNN Türk'te "Gece Görüşü" programını sunan Hande Fırat, 28 Temmuz tarihli program yayınına çıkmamış ve sosyal medyadan sebebini açıklamıştı. Fırat, yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadığı "Badi" isimli köpeğinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yayına çıkmadığını söylemişti.

Ancak Fırat, bu tarihten sonraki programlarda da ekranda görünmedi. Yokluğunun merak konusu olmasıyla ünlü sunucu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerine yanıt verdi.

'YENİ CNN TÜRK YÖNETİMİNE SORUN'

Hande Fırat, kız kardeşiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" ifadelerini kullandı.

FULYA ÖZTÜRK'ÜN ÖNE ÇIKMASI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu paylaşımın ardından birçok takipçisi, Fırat’a destek vererek, programından uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da, son dönemde kanalda Fulya Öztürk'ün öne çıkarılması sebebiyle mi böyle bir karar alındığını sorguladı.