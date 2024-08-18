Avukatlarından 'Psikoloji' Hamlesi: Timur Cihantimur Kaçmadı, Annesi Eylem Tok'a İtaat Etti

Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparan ve dört kişiyi yaralayan Timur Cihantimur ile onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre; Türkiye'nin talebi ile annesi ile birlikte tutuklanan Cihantimur'dan kritik hamle geldi.

Cihantimur'ın ABD'nin Newark şehrinde tutulduğu yerleşkede şiddete uğradığı öğrenildi. Cihantimur'un avukatları 38 sayfalık bir dilekçe ile müvekkillerinin saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu iddia ederek. Cihantimur'un kefalet serbest bırakılmasını istedi. ABD mahkemesi, Cihantimur'un daha önce kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmasını reddetmişti.

KAZADAN KAÇMAMIŞ!

Avukatlar, Cihantimur'un Türkiye'deki kazadan kaçmadığını, anne sözü dinlediğini iddia etti.

Avukatlar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"9 Temmuz 2024 tarihli ret kararı yeniden gözden geçirilmelidir. Ciddi bir kaçma riski olmayan Timur Cihantimur kefaletle serbest bırakılabilir. Müvekkilimiz, ne yargı yetkisinden ne de kazadan kaçmıştır.

'ANNESİNE İTAAT ETTİ'

Türkiye'de kalmak yerine ABD’ye gelmeyi tercih etmiştir. Kaza sırasında 16 yaşındaydı ve annesinin ABD’deki yakınlarının yanına gitme kararına itaat etti. Ne kendine ait bağımsız maddi kaynakları var ne de seyahat belgesi.

GPS ile izlenerek koşullu tahliye edilerek Massachusetts'te yaşayan teyzesinin gözetimine verilmesi halinde nasıl kaçabilir. Toplum için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır ve savcılıkta bunun aksini hiçbir zaman iddia etmemiştir. Tahliye kararının şartlar değiştiği için yeniden değerlendirilmesi gerekir."