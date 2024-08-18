Düğün Konvoyunda Kavga: Çok Sayıda Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da bir düğün konvoyunda kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, taraflar uzaklaştırıldı.

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Düğün Konvoyunda Kavga: Çok Sayıda Polis Müdahale Etti

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında seyir halinde olan bir düğün konvoyunda tartışma çıktı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti.

Kavga eden şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

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