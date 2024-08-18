Çocukları Serinleten Sürpriz

Mersin Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik gelenekselleşen dondurma dağıtımlarında yeni durak Mezitli ilçesinin Fındıkpınarı Mahallesi oldu.

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Çocukları Serinleten Sürpriz

Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde, özellikle dezavantajlı ve kırsal mahallelerde yapılan ve geleneksel hale getirilen limonlu dondurma dağıtımı kapsamında ekipler, mahalle mahalle geziyor, çocukların gülümsemesine vesile oluyor. Belirli bir program dahilinde mahallelere giden ekipler, özellikle dezavantajlı mahalleleri seçiyor.

Çocukların vazgeçilmezi olan dondurma, ‘Vahap Amcayla Tatlı Günler’ aracıyla Fındıkpınarı’na kadar götürüldü. Mahalle meydanında yapılan dağıtımda hem çocuklar hem de çocuklarına ve torunlarına dondurma almak isteyen yetişkinler aracın etrafını sardı. Dondurmaları eritmeden yiyen çocuklar, hem serinledi hem de yapılan tatlı sürpriz karşısında mutlu oldu.

'ÇOCUKLARIMIZI MUTLU GÖRMEK BİZİ DE MUTLU EDİYOR'

Sosyal Hizmetler Dairesinde sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses Karaaslan, ‘Vahap Seçer’le Tatlı Günler’ projesiyle çocukların mutluluğuna vesile olduklarını söyleyerek, “Çocuklarımızı mutlu etmek adına bugün buradayız. Dondurma ikramımızı gerçekleştirdik. Hepsi çok mutlu oldu. Sıcak yaz aylarında serinleten bir sürpriz oldu. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok mutlu etti” dedi.

'ÇOCUKLARIN SEVİNCİ, BİZİM SEVİNCİMİZ'

Fındıkpınarı Mahallesi Muhtarı Kenan Dizman, dondurma dağıtımından memnun olduklarını ifade ederek, “Böyle bir etkinliği yaptığınız için sizlere ve Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çocukların sevinci bizim sevincimiz. Çocuklar gayet mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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