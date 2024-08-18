19 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Arkadaşlarıyla Kampa Gitti, Denizde Boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi'nde Yasin Öncel (19), Metehan Gümüş (19), Eren Kolcu (19), kardeşi A.K. (14) ve Mehmet Tarık Koçyiğit (19) sahilde kamp kurdu.

Gençler sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girerken, Metehan Gümüş bir süre sonra gözden kaybolduğu. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş'ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

Kaynak: DHA