Yangın Bölgelerinde Hava Nasıl Olacak?

Türkiye'nin ormanları yanıyor... Pek çok ilde çıkan yangınlar kontrol altına henüz alınamadı. Yangının temel sebeplerinden biri sıcak ve kavurucu yaz mevsimi. Alevler bazı bölgelerdeki kuvvetli rüzgar nedeniyle de çok çabuk yayılıyor.

Meteoroloji'den yangın bölgelerinde beklenen hava durumu konusunda günün ilk raporu geldi. İşte 18 Ağustos hava durumu:

İZMİR HAVA DURUMU

Orman yangınlarıyla boğuşan İzmir'de hava bugün hava açık olacak. Sıcaklığın ise 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Kentte yağış beklentisi yok.

MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'da bugün yine kavurucu bir hava hakim olacak. Kentte günün az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken hava sıcaklığını ise 39°C olacağı öngörülüyor.

AYDIN HAVA DURUMU

Aydın'da havanın bugün açık geçmesi hava sıcaklığının ise 40°C olarak ölçümlenmesi bekleniyor.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu da yağış beklenmeyen illerden. Kentte bugün için tahmin edilen ortalama hava sıcaklığı 32°C. Gökyüzü ise az bulutlu ve açık.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te tahminlere göre bugün hava az bulutlu olacak. Sıcaklığın 33°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR HIZINI AZALTACAK

Pazar günü rüzgarın artık yön değiştirdiğini ve karayele döndüğünü belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise rüzgarın hızının azalacağı bilgisini verdi.

Çalışkan, "Ege Bölgesi'nde İzmir tarafında yönü değişecektir, hızında düşüş var, öğle saatlerinde özellikle saat 2 ile akşam 7 arasında yine 35 km hızla esebilecek ama geçtiğimiz günler kadar şiddeti yüksek değil. Pazartesi ve salı günü rüzgar hafif zayıf diyebiliriz. Ege genelinde karayel yani nemli esecek. Çarşamba ve perşembe ise öğle saatlerinde 30 km'ye çıkacak ama çok kuvvetli değil, bu yeni haftada Ege çoğunlukla nemli olacak. Bolu, Karadeniz'in daha iç kesimlerinde kaldığı için orada rüzgarlar kuru esiyor. O bölgede de rüzgarın hızında azalma olacak aynen Ege Bölgesi'nde olduğu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Çalışkan, "Geçtiğimiz sıcak hava dalgasını Batı bölgeleri hissediyordu ancak bu sefer Anadolu hissedecek. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz 7 derecenin üzerine çıkacak, İç Anadolu da 37-38'lere çıkmıştı sıcaklık ama şimdi 40'ları bile geçebilir. Anadolu'da bu yazın en sıcak günleri yaşanacak. Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri, Elazığ, Malatya 40 dereceye ulaşabilecek. İstanbul ise sıcak hava dalgasından diğer bölgelere göre daha az etkilenecek. İstanbul'da 33-34 leri görebileceğiz ama diğer bölgelerde yükselme daha fazla. Ege ise çok nemli ve bunaltıcı geçirecek yeni haftayı" şeklinde konuştu.