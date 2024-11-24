Halk Otobüsü Şoförüne Kaldırım Taşıyla Saldırdı, Suç Makinesi Çıktı!

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Ali B. (21), durakta bekleyen iki yolcuya küfür edip tehditte bulundu. Durumu fark eden yolcular, İETT’ye bağlı özel halk otobüsüne binerek saldırgandan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak Ali B., peşlerinden otobüse binerek yolculara saldırmaya devam etti.

Otobüs şoförü Mustafa Gemici, saldırganı araçtan indirmeyi başardı. Ancak şüpheli bu kez otobüsün önüne geçerek hareket etmesini engelledi ve sileceklerini kırdı.

KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI

Polise ihbar edilen olayda, saldırgan yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün kapısına fırlattı. Camı kırarak içeri giren taş, şoför Gemici'nin başına isabet etti. Başından yaralanan Gemici, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

52 AYRI SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Ali B.’nin kimliğini tespit etti. 12 saat süren çalışma sonrası saldırgan saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 52 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞOFÖR OLAY ANINI ANLATTI

Başından yaralanan otobüs şoförü Mustafa Gemici, olayın durağa yanaştığı sırada başladığını belirtti. Gemici, "Bir kişi 'Beni gasbettiler, paramı çaldılar' diye bağırıyordu. Araçta kavga çıkınca şüpheliyi indirdim. Ancak önümü kesti ve silecekleri kırdı. Sonra kaldırım taşını fırlattı ve başıma isabet etti. O an kendimden geçtim" ifadelerini kullandı.

Gemici, olay sonrası bağlı bulunduğu kurumdan destek görmediğini belirterek, "Bu süreçte ne bağlı olduğum kurum ne de bir yetkili yanımda oldu. Destek görememek çok üzücüydü" dedi.

Olayın ardından otobüsteki yolcuların yardımıyla ilk müdahalesi yapılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA