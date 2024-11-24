Saadet Partisi'nde Olaylı Kongre: O Sloganı Duyan AKP'li Kurmaylar Salonu Terk Etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu partisinin 9. Olağan Kongresi'nde genel başkan olarak son konuşmasını yaptı.

Karamollaoğlu, konuşmasının bir bölümünde AKP’nin Filistin - İsrail politikasını eleştirerek, "Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Şimon Peres’i Meclis’te alkışlatıp, İzak Herzog’u sarayda ağırlayanlar, millet için bir araya gelen Altılı Masa için demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da Trump ile buluşanlar, biz Altılı Masa'da buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. BOP eş başkanlığı yapmakta bir beis görmeyenler, ‘İslam birliği’ dedik diye bizi hayalcilikle suçladılar" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’nun bu ifadelerinin ardından salonda "Katil İsrail, İşbirlikçi AKP," "Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler" sloganları atıldı.

Bu sloganların ardından kongreyi izleyenler arasında bulunan AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.