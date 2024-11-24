Saadet Partisi'nde Olaylı Kongre: O Sloganı Duyan AKP'li Kurmaylar Salonu Terk Etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, son konuşmasında AKP'nin Filistin-İsrail politikasını yerden yere vurdu. Karamollaoğlu'nun açıklamalarının ardından salonda, "Katil İsrail, İşbirlikçi AKP" sesleri yükselirken, kongreyi izleyen AKP'li isimler Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.

Son Güncelleme:

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu partisinin 9. Olağan Kongresi'nde genel başkan olarak son konuşmasını yaptı.

Saadet Partisi'nde Olaylı Kongre: O Sloganı Duyan AKP'li Kurmaylar Salonu Terk Etti - Resim : 1

Karamollaoğlu, konuşmasının bir bölümünde AKP’nin Filistin - İsrail politikasını eleştirerek, "Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Şimon Peres’i Meclis’te alkışlatıp, İzak Herzog’u sarayda ağırlayanlar, millet için bir araya gelen Altılı Masa için demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da Trump ile buluşanlar, biz Altılı Masa'da buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. BOP eş başkanlığı yapmakta bir beis görmeyenler, ‘İslam birliği’ dedik diye bizi hayalcilikle suçladılar" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi'nde Olaylı Kongre: O Sloganı Duyan AKP'li Kurmaylar Salonu Terk Etti - Resim : 2

Karamollaoğlu’nun bu ifadelerinin ardından salonda "Katil İsrail, İşbirlikçi AKP," "Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler" sloganları atıldı.

Bu sloganların ardından kongreyi izleyenler arasında bulunan AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.

Kongrede 'Saadet' Bozuldu, Yumruklar Havada UçuştuKongrede 'Saadet' Bozuldu, Yumruklar Havada UçuştuSiyaset
Karamollaoğlu Nesimi'nin Sözleriyle Veda Etti: 'Koltuk İçin Kula Minnet Eylemedim'Karamollaoğlu Nesimi'nin Sözleriyle Veda Etti: 'Koltuk İçin Kula Minnet Eylemedim'Siyaset

Etiketler
Saadet Partisi AKP Temel Karamollaoğlu İhsan Eliaçık Ali İhsan Varol
Son Güncelleme:
Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli Bulaşıkları İnci Gibi Parlatan Yöntem: Bulaşık Makinesine 1 Tane Atmanız Yeterli
AKP Sözcüsü Ömer Çelik 'Erken Seçim' İçin Ne Dedi? 'Erken Seçim' Çağrılarına AKP Sözcüsü Çelik'ten Cevap
Şeffaf İlaç Kutuları Neden Turuncu Olur? Hayati Tehlikesi Ortaya Çıktı Şeffaf İlaç Kutuları Neden Turuncu Olur? Hayati Tehlikesi Ortaya Çıktı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrısını Yineledi Cumhurbaşkanına Bir Çağrı Daha