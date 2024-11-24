Karamollaoğlu Nesimi'nin Sözleriyle Veda Etti: 'Koltuk İçin Kula Minnet Eylemedim'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararının ardından genel başkanlık yarışına sahne olacak olan Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi başladı. Kongrede Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışıyor. Öte yandan, Karamollaoğlu, genel başkan olarak partililere son konuşmasını yaptı. Karamollaoğlu, Nesimi'nin ünlü 'Kula minnet eylemem' dizeleriyle veda etti.

3 ADAY YARIŞIYOR

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinin son bulacağı kongrede 3 isim genel başkanlık için yarışacak.

Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi. Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun da belli olacağı kongrede Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Mustafa Kamalak da genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı.

Kongreye AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de katıldı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN DUYGUSAL VEDA

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, genel başkan olarak son konuşmasını yaptı. Karamollaoğlu, konuşmasında partililerden ve vatandaşlardan helallik diledi.

Karamollaoğlu'nun veda konuşması şöyle:

"Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman 'Zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' Siyasi ikbal için, makam için, mevki için, oy için, koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim.

Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez’i Meclis’te alkışlatıp, Herzog’u Saray’da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray’da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6’lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar… Herkes bir şeyler söyledi. Ocu dediler, şucu dediler, bucu dediler. Ama elhamdülillah hiçbir zaman yetim hakkı yiyorlar diyemediler. Hiçbir zaman haksız ihale alıyor diyemediler. Karanlık odalarda BOP projelerine eş başkanlık ediyorlar diyemediler. Gazze’de masum çocuklar katledilirken, İsrail’e ticaret gemisi gönderiyorlar, diyemediler.

Bu genel başkan olarak son konuşmamdır. Tekrar söylüyorum mükemmel bir genel başkandım demiyorum, harika işler yaptım da demiyorum. Ama inanıyorum ki kalpleri elinde tutan Allah’tır. Bütün kalbimle söylüyorum ki ne yaptıysam Allah rızası için yaptım, yapmaya gayret gösterdim.

Bu süreçte, bu görevi ifa ederken mutlaka eksikliklerim hatalarım olmuştur. Ancak bilerek kimseyi incitmemeye özen gösterdim. Bu süreç içinde gücüm yettiğince dilim döndüğünce partimize, milletimize hizmet etmeye çalıştım. Milli Görüş’ün temel düsturlarından biri olan Hayra motor, şerre fren olma adına elimden geleni yapmaya çalıştım.

Bilmeden ve istemeden sizlerden, aziz milletimizden kalbini kırdığım insanlar olduysa haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin."