Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Tunceli'de Deprem

Kandilli, Tunceli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Tunceli'de Deprem

Tunceli Közlüce-Pülümür’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.

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