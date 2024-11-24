Kandilli İlk Verileri Duyurdu! Tunceli'de Deprem
Kandilli, Tunceli'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Tunceli Közlüce-Pülümür’de 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 24, 2024
KOZLUCE-PULUMUR (TUNCELI) https://t.co/UBT0Ew4n4J
24.11.2024, 14:27:06 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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