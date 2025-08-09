Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı

İstanbul’da halı saha maçında düşerek ağır yaralanan bir kişi, işletmenin yeterli önlemleri almadığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha işletmecisinin 1 milyon 61 bin 830 lira maddi ve 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da bir halı saha maçında yaşanan kaza, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin gündemine taşındı. Arkadaşlarıyla halı saha maçına giden bir kişi, oyun sırasında dengesini kaybederek düştü ve saha kenarındaki beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan talihsiz kişi, beyin ameliyatı geçirdi, 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü ve yüzünde kalıcı izler kaldı. Yaralanmanın, halı saha işletmesinin yeterli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle meydana geldiğini iddia eden davacı, işletmeye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı - Resim : 1

İŞLETME KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Dava sürecinde halı saha işletmecisi, olayda kusurlarının bulunmadığını savundu. İşletme, yaralıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesini engellediklerini, 112 Acil Servis’i derhal arayarak ambulans çağırdıklarını ve yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca, halı sahanın olaydan 5 ay önce yenilendiğini ve mevzuatta öngörülen tüm güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ederek sorumluluktan kurtulmaya çalıştı.

Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı - Resim : 2

Yerel mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunu dikkate aldı. Raporda, halı saha işletmesinin tam kusurlu olduğu ve olay nedeniyle davacının meslekte kazanma gücünde yüzde 16 oranında kayıp yaşadığı tespit edildi. Mahkeme, bu bulgular ışığında davayı kabul ederek, işletmeyi 1 milyon 61 bin 830 lira maddi ve 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Halı saha işletmesi, kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek temyiz yoluna başvurdu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Dairenin kararında, işletmenin yaralanmaya karşı gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ve bu nedenle kusurlu olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporuna da atıf yapılan kararda, yerel mahkemenin olaya ilişkin kapsamlı inceleme yaptığı ve hukuki esaslara uygun bir hüküm kurduğu belirtildi.

Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme! Yargıtay Tebliğname HazırladıNarin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme! Yargıtay Tebliğname HazırladıGüncel

Aslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden YargılanacakAslı Baş'ın Şüpheli Ölümünde 15 Yıl Sonra Kritik Gelişme! Yargıtay Kararını Verdi, Ünlü İş İnsanı ve Oğulları Yeniden YargılanacakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yargıtay Mahkeme
Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Öğrencileri Bir Gecede Yurtsuz Bıraktılar Öğrencileri Bir Gecede Yurtsuz Bıraktılar
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?