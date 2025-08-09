Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da bir halı saha maçında yaşanan kaza, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin gündemine taşındı. Arkadaşlarıyla halı saha maçına giden bir kişi, oyun sırasında dengesini kaybederek düştü ve saha kenarındaki beton duvara kafasını çarptı. Kazada kafatası çatlayan talihsiz kişi, beyin ameliyatı geçirdi, 2 ay yoğun bakımda tedavi gördü ve yüzünde kalıcı izler kaldı. Yaralanmanın, halı saha işletmesinin yeterli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle meydana geldiğini iddia eden davacı, işletmeye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İŞLETME KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Dava sürecinde halı saha işletmecisi, olayda kusurlarının bulunmadığını savundu. İşletme, yaralıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesini engellediklerini, 112 Acil Servis’i derhal arayarak ambulans çağırdıklarını ve yaralının hastaneye ulaştırıldığını belirtti. Ayrıca, halı sahanın olaydan 5 ay önce yenilendiğini ve mevzuatta öngörülen tüm güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ederek sorumluluktan kurtulmaya çalıştı.

Yerel mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunu dikkate aldı. Raporda, halı saha işletmesinin tam kusurlu olduğu ve olay nedeniyle davacının meslekte kazanma gücünde yüzde 16 oranında kayıp yaşadığı tespit edildi. Mahkeme, bu bulgular ışığında davayı kabul ederek, işletmeyi 1 milyon 61 bin 830 lira maddi ve 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

YARGITAY KARARI ONADI

Halı saha işletmesi, kararın hukuka aykırı olduğunu öne sürerek temyiz yoluna başvurdu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Dairenin kararında, işletmenin yaralanmaya karşı gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ve bu nedenle kusurlu olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporuna da atıf yapılan kararda, yerel mahkemenin olaya ilişkin kapsamlı inceleme yaptığı ve hukuki esaslara uygun bir hüküm kurduğu belirtildi.

Kaynak: AA