Haldun Dormen'in torunu Alya Dormen, Nice sokaklarında yalın ayak dans etti

Ayşe Arman’ın kızı ve duayen sanatçı Haldun Dormen'in torunu Alya Dormen, Fransa’da sokakta canlı müzik eşliğinde dans etti. Çevrede bulunan insanlar tarafından beğenilerek alkış aldı.

Ayşe Arman, kızı Alya Dormen’in Fransa’da sokaktaki dansını, “Alya, Nice sokaklarında. Sizi çok seviyorum interrailci gençlik” notuyla paylaştı.