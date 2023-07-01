İsrailli iş insanı Ron Zuckerman, Türkiye’nin Hayfa Fahri Konsolosu oldu
İş insanı Ron Zuckerman, Türkiye’nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak atandı.
İsrailli iş insanı Ron Zuckerman'ın, Türkiye’nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak ataması gerçekleşti.
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Türkiye Cumhuriyeti’nin Hayfa Fahri Konsolosu olarak Ron Zuckerman’ın atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca Zuckerman’ın atanmasının "Türkiye ile İsrail ikili ilişkilerini güçlendireceği" belirtildi.