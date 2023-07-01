TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

Uzun yıllar İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalışan TRT sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Ayla Büyükataman, 84 yaşında hayatını kaybetti.

TRT Haber'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti" denildi.

Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Camisi'nden kaldırılacak.

Ankara'da 1939'da doğan Büyükataman, 5 yaşında Türk sanat müziğinin klasik yorumlarını icra edebilmesiyle Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini çekti.

Son Saat gazetesinin 1956'daki "Ses Kraliçesi" yarışmasında birinci olan Büyükataman, İstanbul Radyosu'nda solist olarak çalıştı.

Yıllarca Türk musikisine icrasıyla emek veren sanatçı, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ'ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda uzun yıllar sanatını sürdürdü.

Büyükataman ayrıca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendirdi. 

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