Tatilciler dönüş yoluna geçti; 43 ilin kesiştiği kentte trafik durdu

Anadolu'da 43 ilin yollarının geçtiği Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi. Yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Tatilciler dönüş yoluna geçti; 43 ilin kesiştiği kentte trafik durdu

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatilin son gününe girilirken, tatilciler dönüş yoluna koyuldu. Anadolu karayollarında 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, tatilden dönenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğle saatlerinde arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Ulaşımın aksamaması için önlemler alındı. Kentte trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. 

Kentteki trafik yoğunluğu kameralara yansıdı. 

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