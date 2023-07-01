Samsun'da kaza: 9 yaralı

Ahmet Kök yönetimindeki otomobil, Yukarı Elma Kavşağı'nda Muzaffer Kalyoncu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fadime Kalyoncu, iki aylık Poyraz Muzaffer Kalyoncu, Selen Hopaç, Aslı Ayna, Kader Ayna, Saniye Ayna ve Sultan Kökcek yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Poyraz Muzaffer Kalyoncu, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA