Elazığ'da balkondan düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Elazoğ'ın Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında balkona çıkan 19 yaşındaki Neslihan Köse dengesini kaybederek beton zemine düştü. Köse, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Elazığ'da balkondan düşen genç kadın yaşamını yitirdi

Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında balkona çıkan Neslihan Köse (19), sofra bezi silkelemek istedi.

Bu esnada dengesini kaybeden Köse, balkondan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

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