Bakan Koca açıkladı: Kurban Bayramı’nda 30 bin kişi hastanelik oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıkladı: Kurban Bayramı’nda 30 bin kişi hastanelik oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı'nda yaşanan yaralanmalara ve kazalara dair rakamları açıkladı.

Bayramda kurban keserken yaralanan kişi sayısı hakkında bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü. Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü."

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Kurban Bayramı 2019
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