Hakan Fidan Suikasta Uğradığını Açıkladı! 'Arsenik ve Cıva ile Zehirlendim'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşık 4-5 sene önce suikast girişimine uğradığını açıkladı. Bakan Fidan, "4-5 sene önce suikast girişimine uğradım. Arsenik ve cıva ile zehirlendim" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4-5 yıl önce suikasta uğradığını açıkladı.
24 TV'de konuşan Bakan Fidan, "FETÖ'cüleri ve başka organize suç örgülerinin benim ve ailemle ilgili yaptıkları propaganda yeryüzünde hiçbir yerde görülmemiştir herhalde. Arsenik ve cıva ile zehirlendim... Bu sebepten dolayı bir süre tedavi gördüm" dedi.
Bakan Fidan, "Kim yaptı" sorusuna ise yanıt vermedi.
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Kaynak: 24 TV
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