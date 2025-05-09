Hakan Fidan'dan Terör Örgütü PKK'nın Kongresine İlişkin Açıklama: 'Anlaşılan Cevabı Duymak İçin Bir Müddet Daha Bekleyeceğiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik ‘kendini feshetme’ ve ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilerleyen “Terörsüz Türkiye” sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. PKK, fesih kongresini topladığını ve kritik kararlar aldığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TERÖR ZEMİNİ ÇOKTAN ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA'

"Türkiye'nin terörle mücadele tarihi ortada. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu yıllarda hem demokrasiyi ilerletme hem de güvenliği daha iyi noktaya getirme noktasında milli karar mekanizmalarını kullanarak ciddi bir irade ortaya koydu. Bugün itibari ile bakacak olursak örgüt Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir cevap vermeyle ilgili kongre süreci geçirdi. Bugün haberlere bugün ilan edileceği bilgisi geçildi. Ama anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız. Örgütün cevabını duymak için. Burada herkes iyi ve iyimser olmak istiyor ve gerçekten geldiğimiz noktada milli birlik bütünlük demokrasimizin geldiği nokta, insanların istediği imkanlara sahip olmaları, hiçbir ayrımcılığın olmaması meselesi. Türkiye’de terörün zemini çoktan ortadan kalkmış durumda.

'SİLAHLARIN BIRAKILMASI TEK BAŞINA YETMİYOR'

Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını, istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini nasıl ki siyasi partilere STK'lara bu imkan tanınıyor ondan istifadeyle ilerletilmesi gerekiyor.

'ÖRGÜT İÇİN DE KOLAY BİR KARAR DEĞİL'

Bu örgüt için de kolay bir karar değil ama örgüt liderinin ortaya koyduğu tavra karşılık bir cevap verilmesi gerekir. Biz de olumlu bir beklenti içerisindeyiz. Ama olmaması da hayatın sonu değil. Zaten olmaması durumuna göre biz mücadele içerisindeyiz. Ama bu olursa gerçekten masum insanların, masum gençlerin dağa çıkması, kanın akması, bir takım daha ileri bölgesel düzenin kurulması Irak'a da Suriye'ye de etki edecek ileriye dönük yatırımlar var. Suriye'de şu an yeni bir düzen kuruluyor. Artık silahlı bir mücadelenin olmadığı herkesin saygı duyduğu refahın paylaşıldığı bir bölge inşa etmemiz gerekiyor.

'KİMSEYE OYUN KURMADIĞIMIZ İÇİN...'

Örgütün başka ülkeler için hizmet ettiği ortada. Ben örgütteki insanların da çok memnun olduklarını düşünmüyorum. Var olan yeni şartlara göre bir durumu meydana getirecek bir karar içerisinde olmaları gerekiyor. Diğer ülkelerin durumu ne olur? Türkiye gibi potansiyeli çok yüksek kendi potansiyelini hayata geçiren bir ülkenin kan kaybı birçok ülkenin de işine gelir. Bunlar tabii ki belli bir beklenti içerisinde olabilirler. İstihbaratımızın güvenliğimizin geldiği noktada çevrilen oyunları misliyle görüyoruz. Sadece oyunlar değil oyunların arkasını da görüyoruz. Çok netiz, biz kimseye oyun kurmadığımız için bize kurulan oyunlara karşı koyma meşruiyetimiz var.

'PKK TÜRKİYE'DE METREKARE İŞGAL EDEBİLİR DURUMDA DEĞİL'

Bütün alternatif konulara hazırız. Ama siyasi irade şu anda beklenti terörle mücadelenin de ötesinde biraz artık Türkiye'nin kendi tarihsel mümtaz toplumsal dokusunu biraz da siyasete yansımış olması fevkalade önemli oldu. 3,5 senedir gittikçe kurumsallaşan bir mekanizma var. Giderek de güvenlik işbirliği anlaşmasıyla beraber daha çok operasyon kurma zeminine doğru gidiyoruz. PKK, Türkiye'de metrekare yer işgal edebilir durumda değil. Mesele esas itibari ile benim meselem olmaktan çıkmış Irak ve Suriye'nin meselesi olmuş."

Kaynak: 24 TV