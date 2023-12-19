Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'da ev bulamadığını söylemesi iktidar cephesinde rahatsızlık yarattı: 'Yayınlanacağını bilmiyordum' savunması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşmuş ve İstanbul’da bütçesine göre ev bulamadığını söylemişti. Erkan’ın bu sözleri kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Sevilay Yılman, konuya ilişkin bir kulis bilgisi paylaştı.

Yılman, paylaşımında söz konusu söyleşinin Hafize Gaye Erkan’ın canını sıktığını aktarırken, söyleşinin iktidar cephesinde yarattığı rahatsızlığı da şöyle aktardı:

“Çünkü Gaye Hanım başta Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere iktidar cephesinden; ‘Gereksiz ve anlamsız oldu’ eleştirilerine maruz kalmış.”

Yılman, Erkan’ın iktidar cephesinden gelen eleştirilere ”Sohbetti ve yayınlanacağını bilmiyordum” yanıtını verdiğini ancak, Ahmet Hakan’ın ”Ne münasebet. Gözünün önünde kayda aldım” dediğini öne sürdü.

DANIŞMANI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMİŞ

Yılman, günah keçisi olarak Hafize Gaye Erkan’ın basın danışmanının görüldüğünü aktaran Yılman, paylaşımının devamında şunları kaybetti:

“Danışman, ‘Başkan acemi. Bu konularda tecrübesi yok! Neden izin verdin bu söyleşinin yapılmasına ve yayınlanmasına!’ mealinde ifadelerle yaylım ateşine tutulmuş. Bir haklılık var esasında bu noktada çünkü Gaye Hanım gerçekten de bence basınla iletişim konusunda acemi. Neyi, nerede ve nasıl konuşması gerektiğini pek bilmiyor. Bu nedenle profesyoneller tarafından doğru yönlendirilme yapılmalıydı.”

Size bir kulis vereyim…



MB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın hafta sonu Hürriyet’te yayımlanan söyleşisi bayağı canını sıkmış.



Çünkü Gaye Hanım başta Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere iktidar cephesinden;”Gereksiz ve anlamsız oldu” eleştirilerine maruz kalmış.



Gaye Erkan… https://t.co/LbUxDzgQpp — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) December 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kira artışlarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini söylemişti.

Erkan şunları söylemişti:

"Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz."