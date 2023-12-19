İstanbul Boğazı'ndan çıkan cesetle ilgili yeni gelişme

İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde denizden cesedi çıkarılan kişinin, yaklaşık 3 ay önce önce denize düşen kız arkadaşını kurtarmak isterken denizde kaybolduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Boğazı'ndan çıkan cesetle ilgili yeni gelişme

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, boğazda balık avlayan balıkçılar suda bir ceset olduğunu fark etmişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekibi sevk edilmişti, Sahil güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan ceset tekneye alınarak Arnavutköy İskelesi’ne getirilmişti.

Uzun süre suda kaldığı için yüzü tanınamaz hale gelen kişinin cebinden çıkan pasaporttan İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu tespit edilmişti. Sudan çıkarılan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kimliği tespit edilen Jabar Sabokah’ın 26 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Bebek sahilinde kız arkadaşının denize düşmesi sonucu kurtarmak amacıyla denize atlayıp gözden kaybolduğu ve denize düşen kız arkadaşının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce denizde kaybolan Jabar Saboka’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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